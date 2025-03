PKW mit spitzem Gegenstand beschädigt

Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Form von Kratzern an der Fahrzeugseite fest. Augenscheinlich entstanden diese durch einen spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Schlüssel. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





