Infolgedessen kippte das Fahrzeug auf das Dach. Glücklicherweise blieb die 19-jährige körperlich unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand aber entsprechender Sachschaden. Es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
PKW landet auf dem Dach - Fahrerin unverletzt
