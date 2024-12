PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Montag, den 09.12.2024, befuhr gegen 14:45 Uhr die 43-jährige Fahrerin eines schwarzen Skoda Oktavia die L281 aus Richtung Steineroth kommend in Richtung Elben.



In dem Gefällstück geriet der PKW zunächst auf das Bankett und streifte dort ein Verkehrszeichen. In der Folge verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug kam vollständig von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Skoda blieb auf dem Dach liegen.

Die Unfallbeteiligte wurde von dem verständigten Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Strecke blieb in der Zeit der Unfallaufnahme und Bergung gesperrt.



