PKW kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Felswand

Am Donnerstag, den 05.12.2024 befuhr um 15:22 Uhr ein 55-jähriger aus Bendorf die L280 aus Emmerzhausen kommend in Richtung Daaden.



In einer Kurve verlor er mit seinem BMW auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand.

An dem PKW entstand Sachschaden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen von dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung kurzzeitig gesperrt werden.



