PKW kommt von der Fahrbahn ab, Insassen werden verletzt, Fahrer hat keinen Führerschein

Über das automatische Notrufsystem „E-Call“ wurde nach der Kollision die integrierte Leitstelle alarmiert und der PKW geortet.

Es wurden der Rettungsdienst und Polizei zu dem Fahrzeug gesandt.

Vor Ort konnten der verunfallte Opel Zafira im Straßengraben, eine 42-jährige Frau und ihr 57-jähriger Begleiter verletzt festgestellt werden. Beide wurden von dem Rettungsdienst in Krankenhäuser in Kirchen und Siegen eigeliefert.

Zunächst gab die Dame an, dass sei mit dem Fahrzeug gefahren sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Spurensicherung stellte sich dann aber heraus, dass der Begleiter gefahren war. Dieser war jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dieser war in Sekundenschlaf geraten und dann mit dem PKW nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hier kollidierte der PKW zunächst mit einem Schilderpfosten bevor er frontal in der Böschung zum Stillstand kam.

An dem Opel entstand Totalschaden. Gegen die beiden Insassen wurden Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell