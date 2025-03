PKW Fahrer flüchtet nach Überholmanöver und anschließendem Verkehrsunfall

Dort befuhren 3 PKW die B42 und mussten aufgrund des Überholmanövers eine Gefahrenbremsung durchführen. Der letzte PKW-Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW auf, wodurch dieser auf den ersten PKW aufgeschoben wurde. Hierdurch wurden zwei Fahrzeugführer leicht verletzt. Der zuvor überholende Unfallbeteiligte verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, konnte jedoch durch Beamte der PI Linz in Unkel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. In erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht sowie einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz sichergestellt.



