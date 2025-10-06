PKW beschädigt und geflüchtet

Betzdorf / Kirchen (Sieg) (ots) - Ein 74-jähriger Geschädigter fuhr am 02.10.2025 in der Zeit von 14 bis 15:15 Uhr mit seinem PKW Skoda verschiedene Örtlichkeiten in Betzdorf und Kirchen an, darunter den Friedhof Betzdorf, die Tiefgarage des REWE-Markts an der Kirchner Straße in Betzdorf sowie den Parkplatz des Kauflands in Kirchen.