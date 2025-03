Person durchwühlte unverschlossene Autos

In der Nacht von Dienstag, 18.03.2025, auf Mittwoch, 19.03.2025 wurden in der Ortslage von Mudersbach mehrere PKW von einem unbekannten Täter geöffnet.



Die männliche Person machte sich an den unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen, durchsuchte diese und entwendete auch Wertgegenstände.

In zwei Fällen wird davon ausgegangen, dass sich die Person eine längere Zeit in dem PKW aufhielt und hier sogar nächtigte.



Ob ein Tatzusammenhang zu den Vorfällen in Elkenroth und Birken-Honigsessen aus den letzten Wochen besteht ist nun Bestandteil der Ermittlungen.



Bitte vergewissern sie sich, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist! Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück!



Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell