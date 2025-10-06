Daaden
Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Betzdorfer Straße stellten Beamte der PI Betzdorf am 05.10.2025 gegen 15:40 Uhr einen 30-jährigen BMW-Fahrer fest, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt; ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

