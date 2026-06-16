Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss unterwegs

Wie sich dabei herausstellte, war der Beschuldigte nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich bei dem Verkehrsteilnehmer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest verlief positiv auf Opiate und THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde untersagt.



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