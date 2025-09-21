Neuwied ST Heimbach-Weis - Unzulässig manipuliertes Fahrzeug festgestellt

Das Fahrzeug war zuvor durch sein unverhältnismäßig lautes Außengeräusch sowie die manipulierte Front-Lichtsignatur aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schließlich fest, dass die vorderen Blinker umcodiert wurden. Außerdem waren Anbauteile ohne Typgenehmigung verbaut. Hinsichtlich des Außengeräuschs räumte der 32jährige Fahrer aus dem vorderen Westerwald schließlich ein, die Abgasanlage manipuliert zu haben. So konnte er eine Sicherstellung des Fahrzeugs zwecks Begutachtung durch einen Sachverständigen umgehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, und die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden der Zulassungsstelle übersandt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinpektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell