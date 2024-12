Nachtragsmeldung zum Dachstuhlbrand

Glücklicherweise kam es durch den Brand nicht zu Personenschäden. Die Höhe der Sachschäden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, es entstand jedoch ein erheblicher Schaden am Gebäude.



Wegen eines Asbestfundes im Gebäude bleibt die Kita vorsorglich geschlossen. Nach Aussage des Gutachters bestehen keine Gesundheitsgefahren für die Anwohner.



Im Rahmen der Untersuchungen nach dem Großbrand in der Engerser Straße ist festgestellt worden, dass im Gebäude Asbestplatten verbaut waren. Um mögliche Risiken sorgfältig zu prüfen, bleibt die vom Feuer nicht direkt betroffene Kindertagesstätte der Brüdergemeine vorerst geschlossen. Auch die Bewohner der beiden angrenzenden Wohnhäuser in der Engerser Straße wurden vorsorglich anderweitig untergebracht.

Nach aktuellen Einschätzungen besteht keine Gesundheitsgefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner in der näheren Umgebung. Als Vorsichtsmaßnahme werden jedoch Luft- und Wischproben genommen. Die Lage wird durch Gutachter begleitet. Dieser empfiehlt, Wäsche, die während des Brandes im Freien hing, sicherheitshalber erneut zu waschen. Obst und Gemüse aus dem Garten sollte vor dem Verzehr gründlich abgespült werden.

Die Krippe der Brüdergemeine befand sich in dem vom Feuer betroffenen Gebäude und ist auf absehbare Zeit nicht mehr nutzbar.



