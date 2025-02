Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall zwischen zwei Schulbussen

Die Glassplitter der Seitenscheiben fielen in das Innere des Busses und verletzten insgesamt fünf, statt wie bisher angenommen drei Kinder. Die leicht verletzten Kinder wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell