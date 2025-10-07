Betzdorf (ots) -
Eine 16-jährige stürzte 06.10.2025 gegen 18:20 Uhr mit ihrem Mofa beim Durchfahren des St.-Barbara-Tunnels. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Trotz der eher geringen Höchstgeschwindigkeit ihres Mofa-Rollers, war sie nach den polizeilichen Ermittlungen in der konkreten Situation dennoch zu schnell unterwegs.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Nach Sturz mit Mofa leicht verletzt
Lesezeit 1 Minute
Betzdorf (ots) -