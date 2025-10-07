Nach Sturz mit Mofa leicht verletzt

Eine 16-jährige stürzte 06.10.2025 gegen 18:20 Uhr mit ihrem Mofa beim Durchfahren des St. Barbara-Tunnels. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Trotz der eher geringen Höchstgeschwindigkeit ihres Mofa-Rollers, war sie nach den polizeilichen Ermittlungen in der konkreten Situation dennoch zu schnell unterwegs.

