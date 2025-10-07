Betzdorf
Nach Sturz mit Mofa leicht verletzt

Symbolbild

dpa

Eine 16-jährige stürzte 06.10.2025 gegen 18:20 Uhr mit ihrem Mofa beim Durchfahren des St. Barbara-Tunnels. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Trotz der eher geringen Höchstgeschwindigkeit ihres Mofa-Rollers, war sie nach den polizeilichen Ermittlungen in der konkreten Situation dennoch zu schnell unterwegs.

Lesezeit 1 Minute

Betzdorf (ots) -

Eine 16-jährige stürzte 06.10.2025 gegen 18:20 Uhr mit ihrem Mofa beim Durchfahren des St.-Barbara-Tunnels. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Trotz der eher geringen Höchstgeschwindigkeit ihres Mofa-Rollers, war sie nach den polizeilichen Ermittlungen in der konkreten Situation dennoch zu schnell unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region