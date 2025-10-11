Mutmaßlicher Giftköder ausgelegt

In Asbach-Hussen, in der Nähe der "Mutter-Marry-Kapelle", wurde am Nachmittag des 10.10.2025 durch einen Spaziergänger ein möglicher Giftköder aufgefunden.

Seinen mitgeführten Hund konnte er abhalten diesen zu fressen. Der mutmaßliche Giftköder wurde sichergestellt.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



Telefon: 02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell