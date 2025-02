Mehrere Unfallfluchten unter Alkohol- und Drogeneinfluss - das Auto war gestohlen

Dabei stieß sie gegen ein parkendes Auto und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Stattdessen fuhr sie sofort weiter und stieß kurz danach gegen ein vor ihr fahrendes Fahrzeug. Auch hier flüchtete sie von der Unfallstelle und fuhr auf die B 42. Dort kam es zu einem weiteren Unfall mit einem anderen Auto. Trotzdem setzte sie ihre Fahrt fort und wurde durch die alarmierte Polizei am Engerser Bahnhof festgestellt.

Ein Alco-Test bei ihr ergab einen Wert von 2,46 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Weiter konnte die Polizei ermitteln, dass das Auto in Bendorf gestohlen wurde, die angebrachten Kennzeichen waren in Bonn entwendet worden. Die Fahrerin besitzt schließlich auch keinen Führerschein. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Abschließend kann festgestellt werden, dass zum Glück durch diese Fahrt niemand verletzt wurde.



