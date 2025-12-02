Unbekannte Täter brachten den geparkten Fahrzeugen jeweils Kratzer über die gesamte Fahrzeugseite bei.
Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02742 935 0 an die Polizei Wissen zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Mehrere Sachbeschädigungen an PKW in 57537 Wissen, In der Hüll
