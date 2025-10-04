Mauer umgefahren - Täter flüchtig

Am 02.10.2025 in der Zeit von 16:00 Uhr - 17:00 Uhr kam es in der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde eine Grundstücksmauer beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell