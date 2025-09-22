Leicht-Kfz fällt nach Vorfahrtsunfall auf die Seite - zwei Leichtverletzte

Hierbei missachtete sie die Vorfahrtsberechtigung einer 37-jährigen Renault-Fahrerin, welche auf der L 286 aus Elkenroth kommend in Richtung Rosenheim unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde das Leicht-Kfz seitlich getroffen, sodass es auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Die erste Meldung, dass eine Person hierdurch eingeklemmt wurde, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Beide Fahrzeugführinnen wurden den den Verkehrsunfall jedoch leicht verletzt, und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten.



