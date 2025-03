Lärmbelästigung durch "Autoposer"

Hamm (Sieg). Am späten Nachmittag des 17.03.2025 führten mehrere Anwohner der Martin-Luther-Straße in Hamm (Sieg) Beschwerde bei der Polizei Altenkirchen über einen lautstarken und hochmotorisierten Mercedes AMG.

Der schwarze Pkw solle wiederholt mit laut aufheulendem Motor durch das Wohngebiet Hin- und Herfahren. Durch Kräfte der Polizei Altenkirchen konnte das Fahrzeug schließlich in der Ortslage Hamm angetroffen und der junge Fahranfänger einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet. Die Polizei Altenkirchen weist an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin, dass unnützes Hin- und Herfahren und damit einhergehende Belästigungen laut Straßenverkehrsordnung verboten sind und mit einem Bußgeld geahndet werden können.



