Am Samstagmorgen entwendete eine 23-jährige Kundin aus der Verbandsgemeinde Unkel Nahrungsmittel im Wert von 28 EUR aus der Lidl Filiale in Rheinbreitbach.

Bei der Personalienfeststellung stellten die Beamten fest, dass die Frau bereits mehrfach wegen des gleichen Delikts in Erscheinung getreten war. Es wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.



