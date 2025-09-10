Ladendiebin durch Jugendliche verfolgt und gestellt

Sie würde die Diebin nun zusammen mit ein paar Jugendlichen verfolgen.



Die eingesetzten Streifen der Polizeiinspektion Betzdorf konnten die Anruferin, sowie drei Jugendliche im Alter von 14 Jahren im Bereich eines nahegelegenen Supermarkts antreffen. Die couragierten Jungen hatten die mutmaßliche Ladendiebin mittlerweile dort gestellt, und hielten diese bis zum Eintreffen der Polizei fest.



Bei der Beschuldigten konnte das Diebesgut, ein paar Schuhe, aufgefunden werden. Die Polizei Betzdorf nahm eine Strafanzeige gegen die 31-jährige mutmaßliche Diebin auf.



