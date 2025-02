Kraftfahrzeugdiebstahl

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Freitag, den 07.02.25, 23:00 Uhr bis Samstag, den 08.02.25, 09:15 Uhr wurde in der Pützgasse in Neuwied-Heddesdorf ein ordnungsgemäß parkendes Motorrad des Herstellers BMW, Typ F650 in der Farbe Rot entwendet.