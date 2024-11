Körperverletzung/ Suizidversuch in Polizeigewahrsam

Am frühen Samstagmorgen kam es auf einem Partyschiff in Höhe der Stadt Neuwied zu mindestens drei Körperverletzungsdelikten zwischen diversen Passagieren.

Gegenüber den eingesetzten Beamten trat dabei insbesondere ein 26-jähriger Mann aus Köln als Aggressor auf. Bei der Anzeigenaufnahme kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen gegen die Polizeibeamten, so dass der Beschuldigte dem Polizeigewahrsam zugeführt werden musste. Innerhalb der Zelle versuchte der irrational handelte Beschuldigte sich zu ersticken, indem er sein T-Shirt um den Hals band und damit massiv seine Atmung beeinträchtigte. Seine Luftzufuhr konnte durch die Beamten nur durch erheblichen Kraftaufwand wiederhergestellt werden. Der Mann wurde schlussendlich in eine Psychiatrie verbracht.



