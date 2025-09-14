Körperverletzung auf Winzerfest

09.2025) wurde die Polizei Linz zum Linzer Winzerfest gerufen, da es dort zu einer Schlägerei gekommen sei. Der 38-jährige Täter aus Brühl sei mit seinem Kontrahenten im WC-Bereich des Rathauses in Streit geraten.

Der Streit habe sich sodann vor dem Rathaus fortgesetzt, wo der Täter den 21-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht schlug.



Der 38-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell