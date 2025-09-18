Kind (10) nach Sturz mit Fahrrad verletzt

Ein 10-jähriger Junge befuhr am 17.09.2025 mit seinem Kinderfahrrad gegen 16 Uhr die abschüssige Homscheidstraße, und kam dabei zu Fall.

Das Kind prallte sodann gegen zwei entgegenkommende Fahrzeuge, welche zuvor jedoch noch anhalten konnten. Glücklicherweise wurde der Junge, welcher einen Fahrradhelm trug, nur leicht verletzt. Vorsichthalber wurde er jedoch zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.



