Das Kind prallte sodann gegen zwei entgegenkommende Fahrzeuge, welche zuvor jedoch noch anhalten konnten. Glücklicherweise wurde der Junge, welcher einen Fahrradhelm trug, nur leicht verletzt. Vorsichthalber wurde er jedoch zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Kind (10) nach Sturz mit Fahrrad verletzt
