Hamm
Kennzeichendiebstahl
In der Zeit von Sonntag, 12.10.2025, 17.00 Uhr, bis Montag, 13.10.2025, 05.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Hüttengasse, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Pkw Opel das vordere Kennzeichenschild. Es handelt sich um ein amtliches Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


