Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Sonntag, 12.10.2025, 17.00 Uhr, bis Montag, 13.10.2025, 05.00 Uhr, kam es in Hamm (Sieg), Hüttengasse, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Pkw Opel das vordere Kennzeichenschild. Es handelt sich um ein amtliches Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK). Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





