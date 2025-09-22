Raubach
Kennzeichendiebstahl auf Gelände eines Autohauses
Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Diebstahl des Kennzeichenpaares NR-QQ880.

Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Gelände des Autohauses Becker in Raubach abgestellt. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

