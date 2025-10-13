Friedewald Jugendlicher kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich leicht Polizeidirektion Neuwied/Rhein (ots) 13.10.2025, 11:25 Uhr

i Symbolbild Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Eine 16-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr am 10.10.2025 gegen kurz vor 7 Uhr den Nisterbergweg in Friedewald, als er von der Fahrbahn abkam, und mit dem Randstein kollidierte und zu Fall kam.

Der Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde entsprechend beschädigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen