Jugendliche Radfahrende kollidieren mit PKW - Eine Leichtverletzte

Die Jugendliche war mit einem gleichaltrigen Jugendlichen mit Fahrrädern unterwegs, und bog von der Wagnerstraße nach rechts in die Schulstraße ab. Aufgrund am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge fuhren sie dabei in den Bereich des Gegenverkehrs, und kollidierten mit einem dort fahrenden BMW einer 21-jährigen. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.



