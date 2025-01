Illegale Abfallentsorgung

Bei der Polizei Neuwied wird am Dienstag, den 28.01.2025, die Ablagerung von ca. 20 Kanistern mit Altöl in einem Waldgebiet bei Neuwied-Hüllenberg gemeldet.

Die Polizei hat daher Strafanzeige wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung gegen Unbekannt eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Kanister dürften in der Nacht von Montag, 27.01.2025, auf Dienstag, 28.01.2025, dort in den Wald geworfen worden sein.



Die Polizei fragt daher: Wer kann sachdienliche Angaben zur Herkunft der Kanister bzw. zu dem oder den Tätern machen?



Hinweise bitte an die Polizei oder Kripo Neuwied unter 02631-8780



