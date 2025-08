Hund jagt Rehkitz

Am 02.08.25 gegen 09:40 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Hund auf dem Nachbargrundstück in der Kalenborner Straße im Bereich der 90er Hausnummern ein Rehkitz angefallen und verletzt hat.

Der Hund lief auf die Annäherung des Zeugen weg. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde verständigt. Das Reh lief jedoch auf dessen Annäherung ebenfalls davon. Der Hund wird laut Zeugen als Schäferhund mit einem rotem/rosa Halsband beschrieben. Derzeit ist unklar, wem der Hund gehört. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise auf den Hund oder den Besitzer geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell