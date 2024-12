Hilferufe - Rollstuhlfahrer wohlbehalten nach Hause gebracht

Am Freitag, den 27.12.2024, wurde um 02:06 Uhr die Polizei Betzdorf verständigt.

Ein Anwohner aus der Weststraße in Birken-Honigsessen war wach geworden und hörte laute Hilferufe aus Richtung der K69.

Die integrierte Leitstelle wurde verständigt und es wurden ein Rettungswagen aus Wissen und Streifenwagen aus Betzdorf entsandt.

Während der Suche meldete gegen 02:20 Uhr der Mitarbeiter eines Pflegeheims aus Birken-Honigsessen einen der Bewohner bei der Polizei als vermisst.

Der im Rollstuhl sitzende Mann konnte schließlich von der Besatzung des Rettungswagens wohlbehalten angetroffen werden. Er hatte zuvor unbemerkt das Haus verlassen und war im Ort unterwegs gewesen. Den Rückweg schaffte er jedoch nicht mehr. Er wurde erschöpft aber unversehrt in das Pflegeheim zurückgebracht werden.



