Hausfriedensbruch in mehreren Fällen

Linz am Rhein (ots) - Am 30.12.24 gegen 21:30 kam es zum wiederholten Mal zu einem Hausfriedensbruch durch bislang unbekannte Personen, in der Brückenstraße Nr. Bei dem Objekt handelt es sich um ein leerstehendes Einfamilienhaus.

Am 30.12.24 gegen 21:30 kam es zum wiederholten Mal zu einem Hausfriedensbruch durch bislang unbekannte Personen, in der Brückenstraße Nr.5. Bei dem Objekt handelt es sich um ein leerstehendes Einfamilienhaus. Der Täter vom 30.12.24 wird wie folgt beschrieben: Weiße Jogginghose, weiße Jacke, Badeschuhe, männlich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz entgegen.



