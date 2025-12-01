Gestohlenen Roller in die Heller geworfen

Die Polizeiinspektion Betzdorf nahm eine entsprechende Diebstahlsanzeige auf.



Am 31.11. meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei, welcher unweit des Tatorts einen Motoroller in der Heller gefunden hatte. Die Überprüfung durch Beamte der PI Betzdorf ergab, dass es sich um den gestohlen gemeldeten Roller der 16-jährigen handelt. Offenbar wurde dieser durch Unbekannt eine 2 bis 3 Meter hohe Mauer herunter in den Flusslauf geworfen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



