Am Dienstag, 14.10.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Birnbach, Kölner Straße, durch.

Es konnten insgesamt 175 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



