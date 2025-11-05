Geschwindigkeitsmessungen innerhalb geschlossener Ortschaften

Am 05.11.2025 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr führten Beamte der Polizei Straßenhaus in der Steinstraße in Oberhonnefeld-Gierend Geschwindigkeitsmessungen durch.

Insgesamt konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden die die zulässige Höchstgeschwindigkeit missachteten. Alle Verstöße befanden sich im Verwarngeldbereich. Der Höchstwert lag dabei bei festgestellten 62 km/h bei zulässigen 50 km/h.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell