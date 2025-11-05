Insgesamt konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden die die zulässige Höchstgeschwindigkeit missachteten. Alle Verstöße befanden sich im Verwarngeldbereich. Der Höchstwert lag dabei bei festgestellten 62 km/h bei zulässigen 50 km/h.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Geschwindigkeitsmessungen innerhalb geschlossener Ortschaften
