Geschwindigkeitsmessungen innerhalb geschlossener Ortschaften

Am 05.11.2025 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr führten Beamte der Polizei Straßenhaus in der Steinstraße in Oberhonnefeld-Gierend Geschwindigkeitsmessungen durch.

Insgesamt konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden die die zulässige Höchstgeschwindigkeit missachteten. Alle Verstöße befanden sich im Verwarngeldbereich. Der Höchstwert lag dabei bei festgestellten 62 km/h bei zulässigen 50 km/h.

