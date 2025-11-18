Geschwindigkeitsmessung

Bad Hönningen, Waldbreitbacher Straße (ots) -



Am Vormittag des Mo., 17.11.25 wurde in der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen eine Radarkontrolle durchgeführt.

Bei der Messung, die innerhalb geschlossener Ortschaft stattfand, wurden insgesamt 54 Verstöße festgestellt.

Hierbei sticht hervor, dass die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 93 km/h lag.



Nicht zuletzt unter dem Eindruck des schweren Verkehrsunfalles, welcher sich vor wenigen Tagen in der Nähe der Messstelle ereignete, möchten wir eindringlich darauf hinweisen, dass Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer 1 ist.

Gerade in Verbindung mit der derzeit herrschenden Witterung ist eine vorsichtige und besonnene Fahrweise dringlich geboten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell