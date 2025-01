Geschwindigkeitsmessung in Bad Hönningen

Am Freitagmittag (17.

01.2025) führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz nach vorausgegangener Bürgerbeschwerde eine Geschwindigkeitsmessung im Schloßweg in Bad Hönningen durch.



Die Geschwindigkeit ist im Messbereich auf 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften begrenzt.

Bei der Kontrollmaßnahme sind keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden.



