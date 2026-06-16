Am Montag, 15.06.2026, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Steimel, Lindenallee, und in Altenkirchen, Siegener Straße, durch.

Es konnten hierbei insgesamt 5 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Zudem verstieß ein Verkehrsteilnehmer gegen die Gurtpflicht. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



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