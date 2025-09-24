Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 23.09.2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Birkenbeul, Höhenstraße, durch.

Am Nachmittag erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen Geschwindigkeitskontrollen in der Hochstraße in Altenkirchen. Insgesamt konnten 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.



