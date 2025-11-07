Geschwindigkeitskontrolle

Am Donnerstag, 06.11.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Neitersen, Rheinstraße, durch.

Hierbei konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



