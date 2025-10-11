Gemeinsame Großübung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Neuwied

Am Freitagabend, 10.10.2025, fand auf dem gesperrten Streckenabschnitt der B256, zwischen Hafenstraße Neuwied und Rheinbrücke, eine gemeinsame Übung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Neuwied statt.

In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr übten Kräfte der Polizeiinspektion Neuwied und des Malteser Rettungsdienstes sowie insgesamt vier Feuerwehrlöschzüge aus Engers, Heimbach, Gladbach und Neuwied Stadt die Bewältigung eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße. Die Übung entfaltete aufgrund der Dunkelheit in Verbindung mit dem Blaulicht der zahlreichen eingesetzten Fahrzeuge große Öffentlichkeitswirksamkeit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied



Telefon: 02631 8780

E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell