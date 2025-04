Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Eichen

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 03.04.2025, 22:00 Uhr, und Freitag, den 04.04.2025, 07:00 Uhr, wurden durch derzeit unbekannte Täter in der Ortslage Eichen mehrere Schachtdeckel aus der Straße herausgehoben und neben die Straße abgelegt.

Zusätzlich wurden mehrere Leitpfosten neben der Straße entfernt.

Die Polizei ermittelt aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

02681/9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell