Betzdorf
Fußstreife vollstreckt Haftbefehl
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Im Rahmen einer Fußstreife kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Nachmittag des 19.09. gegen 16:45 Uhr in der Betzdorfer Innenstadt eine 28-jährige, für welche ein Haftbefehl der nordrhein-westfälischen Justiz vorlag.

Nach ihrer Verhaftung gelang des Frau über Verwandte den notwendigen Geldbetrag aufzureiben, um die Verbringung in eine Justizvollzuganstalt gerade noch abzuwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

