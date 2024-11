Fundunterschlagung einer Geldbörse – Zeugen gesucht

57548 Kirchen (Sieg) (ots) - Im Zeitraum vom 17.10.2024 bis zum 23.10.2024 verlor die 30-jährige Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Bereich der Straße "An der Wegscheide" während eines Spazierganges ihre Geldbörse.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen dürfte ein bislang unbekannter Täter diese gefunden und sodann an sich genommen haben, ohne diese im Anschluss an eine geeignete Behörde oder die Eigentümerin selbst auszuhändigen.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter den unten aufgeführten Kontaktinformationen bei der Polizeiinspektion Betzdorf zu melden.



