Das Fahrrad wurde vermutlich beim Spielen vergessen. Zwecks Eigentumssicherung wurde es sichergestellt und kann durch den rechtmäßigen Eigentümer beim Fundamt Wissen abgeholt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Wissen
Telefon: 02742/935-0
Fund eines Kinderfahrrades
