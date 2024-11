Frontalzusammenstoß auf der B8 mit glimpflichem Ausgang

Buchholz/WW. (ots) - Am frühen Montagabend, den 04.11.2024 gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 zwischen Uckerath und Kircheib, Höhe des Industriegebietes Buchholz (WW.

)- Mendt. Der 30-Jährige Fahrer eines PKW VW Passat geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Skoda Roomster. Der Fahrer des VW und die 28-Jährige Fahrerin des Skoda wurden durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.



