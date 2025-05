Flucht vor der Polizei endet in Gaststätte

Am Sonntagnachmittag, den 18. Mai 2025, führte die Polizeiinspektion Neuwied eine Verkehrskontrolle im Bereich Feldkirchen an der B42 durch.

Bei schönem Wetter lag der Fokus auf Motorrädern und Kleinkrafträdern.

Gegen 15:50 Uhr bemerkten die Beamten ein Kleinkraftrad, das bei Erkennen der Kontrolle wendete und versuchte, zu flüchten. Das Fahrzeug ignorierte alle Anhaltezeichen und flüchtete in Richtung Leutesdorf, wobei es Fahrbahn, Fuß- und Gehwege nutzte. Im Rahmen der Fahndung konnten Fahrzeugführer und Sozius später in einer Gaststätte angetroffen werden, nachdem sie das Kraftrad zurückgelassen hatten. Aufgrund des Fluchtverhaltens wurden mehrere Strafanzeigen gegen den Fahrzeugführer gefertigt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall insbesondere im Bereich B42 zwischen Feldkirchen und Leutesdorf beobachtet haben oder durch die FLucht des Fahrzeugführers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 02631 878-0 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



