Feststeckender LKW blockiert Umfahrungsstrecke der Großbaustelle B 62

Im Bereich Adolfstraße / Weiherstraße hat sich ein mit einem viele Tonnen schweren Betonteil beladener Lastkraftwagen festgefahren, und blockiert somit die von vielen Verkehrsteilnehmenden genutzte Umfahrungsstrecke der Großbaustelle der gesperrten B 62.



Bis zur Bergung durch einen angeforderten Kran dürften vermutlich noch mehrere Stunden vergehen.



Die Polizei mahnt daher - nicht nur heute - zur Nutzung der offiziell eingerichteten Umleitungsstrecke. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des LBM: https://lbm.rlp.de/grossprojekte/bundesstrassen/b-62-ausbau-in-der-ortsdurchfahrt-mudersbach-ortsteil-niederschelderhuette



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



